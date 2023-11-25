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24 ноября, 21:28

12-летний мальчик утонул в бассейне в Свердловской области

В Полевском Свердловской области ребёнок утонул на тренировке в бассейне

<p>Бассейн в Полевском, в котором утонул ребёнок. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sverdlovskprok/2565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Свердловской области</a></p>

Бассейн в Полевском, в котором утонул ребёнок. Обложка © Telegram / Прокуратура Свердловской области

В Свердловской области в пятницу, 24 ноября, во время тренировки по плаванию утонул 12-летний мальчик. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Прокуратура города Полевского организовала проверку в связи с несчастным случаем, произошедшим с несовершеннолетним ребёнком в физкультурно-спортивном комплексе", — написала в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

Известно, что вечером в ФСК проводилось групповое занятие по плаванию. Инструктор находилась на рабочем месте. Заметив мальчика под водой, она достала его и стала делать искусственное дыхание. Позже к оказанию первой помощи подключились медицинский персонал учреждения и сотрудники скорой, но реанимировать ребёнка не удалось.

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Тело трёхлетнего ребёнка нашли в новгородской сауне

В настоящее время проверяется организация работы инструкторов, а также своевременность и правильность оказания медицинской помощи сотрудниками комплекса. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

А ранее в Санкт-Петербурге из ледяной Невы вытащили 16-летнего подростка, который находился в состоянии клинической смерти. Школьника доставили в больницу, где медики до конца боролись за его жизнь, однако спасти мальчика не удалось.

Лариса Сафронова
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