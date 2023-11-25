12-летний мальчик утонул в бассейне в Свердловской области

В Свердловской области в пятницу, 24 ноября, во время тренировки по плаванию утонул 12-летний мальчик. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Прокуратура города Полевского организовала проверку в связи с несчастным случаем, произошедшим с несовершеннолетним ребёнком в физкультурно-спортивном комплексе", — написала в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

Известно, что вечером в ФСК проводилось групповое занятие по плаванию. Инструктор находилась на рабочем месте. Заметив мальчика под водой, она достала его и стала делать искусственное дыхание. Позже к оказанию первой помощи подключились медицинский персонал учреждения и сотрудники скорой, но реанимировать ребёнка не удалось.

В настоящее время проверяется организация работы инструкторов, а также своевременность и правильность оказания медицинской помощи сотрудниками комплекса. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.