Тело трёхлетнего ребёнка нашли в новгородской сауне

В Великом Новгороде трёхлетний ребёнок утонул в сауне. Об этом сообщает передаёт региональное управление СКР.

В Великом Новгороде следователь проводит осмотр места происшествия, где утонул трёхлетний ребёнок. Видео © t.me / СУ СКР по Новгородской области

По данным ведомства, на теле малыша, обнаруженном в бассейне, найдены признаки утопления. Стражи правопорядка отмечают, что несовершеннолетний находился в сауне с родителями.

"В настоящие время на месте происшествия работает следователь СК, проводится осмотр места происшествия", — говорится в сообщении.