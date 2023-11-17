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17 ноября, 01:19

Тело трёхлетнего ребёнка нашли в новгородской сауне

СУ СКР: В Великом Новгороде трёхлетний ребёнок утонул в бассейне сауны

В Великом Новгороде трёхлетний ребёнок утонул в сауне. Об этом сообщает передаёт региональное управление СКР.

В Великом Новгороде следователь проводит осмотр места происшествия, где утонул трёхлетний ребёнок. Видео © t.me / СУ СКР по Новгородской области

По данным ведомства, на теле малыша, обнаруженном в бассейне, найдены признаки утопления. Стражи правопорядка отмечают, что несовершеннолетний находился в сауне с родителями.

"В настоящие время на месте происшествия работает следователь СК, проводится осмотр места происшествия", — говорится в сообщении.

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Обложка ©

t.me / СУ СКР по Новгородской области

Алексей Соловьёв
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