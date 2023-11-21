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21 ноября, 07:17

Подростка в состоянии клинической смерти вытащили из ледяной Невы в Петербурге

В Санкт-Петербурге из ледяной Невы вытащили 16-летнего подростка, который находился в состоянии клинической смерти. Ученика десятого класса госпитализировали в больницу, где медики до конца боролись за его жизнь, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", однако спасти его не удалось.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Отмечается, что на месте инцидента, в районе станции "Чернышевская", они обнаружили рюкзак парня, в котором находились ноутбук и документы.

Вездеход провалился под лёд в Приангарье, погибло четыре человека

Вездеход провалился под лёд в Приангарье, погибло четыре человека

Ранее Лайф рассказывал, как в Мурманской области 12-летний мальчик провалился под лёд и утонул. Он гулял вдоль реки вместе с другом и решил рискнуть, выбравшись на глубину на неокрепший лёд.

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freepik / wavebreakmedia_micro

Ян Поланин
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