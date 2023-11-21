Подростка в состоянии клинической смерти вытащили из ледяной Невы в Петербурге

В Санкт-Петербурге из ледяной Невы вытащили 16-летнего подростка, который находился в состоянии клинической смерти. Ученика десятого класса госпитализировали в больницу, где медики до конца боролись за его жизнь, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", однако спасти его не удалось.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Отмечается, что на месте инцидента, в районе станции "Чернышевская", они обнаружили рюкзак парня, в котором находились ноутбук и документы.