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16 ноября, 04:04

Вездеход провалился под лёд в Приангарье, погибло четыре человека

МЧС: В Иркутской области под лёд провалился вездеход, погибло четыре лесоруба

<p>Место на реке Ичёра, где вездеход провалился под лёд. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/irk38mchs/3771" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Иркутской области</a></p>

Место на реке Ичёра, где вездеход провалился под лёд. Обложка © t.me / МЧС Иркутской области

Шокирующий инцидент, в результате которого погибли четыре человека, произошёл накануне в Иркутской области. Как передаёт региональный главк МЧС в своём телеграм-канале, на реке Ичёра под лёд провалился вездеход с вальщиками леса.

В ведомстве рассказали, что происшествие случилось утром в среду, 15 ноября. В этот злополучный день водитель вездехода, перевозивший вальщиков леса, в отсутствии ледовой переправы решил выехать на лёд водоёма, но просчитался — транспортное средство провалилось и начало уходить под воду.

"Четверо мужчин 1979, 1977, 1975, 1984 года рождения, находившиеся в кузовной части вездехода, погибли", — говорится в сообщении.

В результате спастись удалось только двоим из шестерых. Водитель-машинист и руководитель работ смогли выбраться из утопающего вездехода благодаря тому, что находились в кабине. Спасатели в тот же день вытащили из воды технику с погибшими внутри с помощью бульдозеров со спецприсоблениями.

В Мурманской области 12-летний мальчик провалился под лёд и утонул

В Мурманской области 12-летний мальчик провалился под лёд и утонул

Похожее происшествие случилось недавно в Якутии. Там снегоход с тремя мужчинами ушёл под лёд в Оймяконском районе.

Алексей Соловьёв
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