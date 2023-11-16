Вездеход провалился под лёд в Приангарье, погибло четыре человека
МЧС: В Иркутской области под лёд провалился вездеход, погибло четыре лесоруба
Место на реке Ичёра, где вездеход провалился под лёд. Обложка © t.me / МЧС Иркутской области
Шокирующий инцидент, в результате которого погибли четыре человека, произошёл накануне в Иркутской области. Как передаёт региональный главк МЧС в своём телеграм-канале, на реке Ичёра под лёд провалился вездеход с вальщиками леса.
В ведомстве рассказали, что происшествие случилось утром в среду, 15 ноября. В этот злополучный день водитель вездехода, перевозивший вальщиков леса, в отсутствии ледовой переправы решил выехать на лёд водоёма, но просчитался — транспортное средство провалилось и начало уходить под воду.
"Четверо мужчин 1979, 1977, 1975, 1984 года рождения, находившиеся в кузовной части вездехода, погибли", — говорится в сообщении.
В результате спастись удалось только двоим из шестерых. Водитель-машинист и руководитель работ смогли выбраться из утопающего вездехода благодаря тому, что находились в кабине. Спасатели в тот же день вытащили из воды технику с погибшими внутри с помощью бульдозеров со спецприсоблениями.
Похожее происшествие случилось недавно в Якутии. Там снегоход с тремя мужчинами ушёл под лёд в Оймяконском районе.