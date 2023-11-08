Снегоход с тремя мужчинами ушёл под лёд в Оймяконском районе Якутии
На реке Индигирке в Якутии 7 ноября провалился под лёд снегоход с тремя мужчинами. Об этом сообщила республиканская прокуратура.
"В Оймяконском районе в местности Туостах в 25 километрах от села Оймякон на реке Индигирке провалился под лед снегоход "Буран", на котором находились трое мужчин — 1956, 1980 и 1984 года рождения", — информировало ведомство.
Тела пока не обнаружены. Поисковые работы проходят под контролем прокуратуры.
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