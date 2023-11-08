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8 ноября, 03:30

Снегоход с тремя мужчинами ушёл под лёд в Оймяконском районе Якутии

На реке Индигирке в Якутии 7 ноября провалился под лёд снегоход с тремя мужчинами. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

"В Оймяконском районе в местности Туостах в 25 километрах от села Оймякон на реке Индигирке провалился под лед снегоход "Буран", на котором находились трое мужчин — 1956, 1980 и 1984 года рождения", — информировало ведомство.

Тела пока не обнаружены. Поисковые работы проходят под контролем прокуратуры.

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Обложка ©

Unsplash / Troy Spoelma

Лариса Сафронова
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  • Саха (Якутия), Республика

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