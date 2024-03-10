На Камчатке, на мусорном полигоне, найден труп новорождённого мальчика
СК: На Камчатке по факту обнаружения трупа младенца на полигоне возбуждено дело
В Петропавловске-Камчатском, на территории мусорного полигона, найдено тело новорождённого ребёнка, передаёт пресс-служба Следственного управления СК России по Камчатскому краю. Возбуждено уголовное дело.
"На территории полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорождённого ребёнка мужского пола. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорождённого ребёнка", — указано в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз.
Ранее в Омске был найден труп новорождённого ребёнка. Младенец, завёрнутый в пакет, лежал в мусорном контейнере на улице Малиновского. Телесных повреждений на его теле не было.
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