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10 марта, 01:37

На Камчатке, на мусорном полигоне, найден труп новорождённого мальчика

СК: На Камчатке по факту обнаружения трупа младенца на полигоне возбуждено дело

В Петропавловске-Камчатском, на территории мусорного полигона, найдено тело новорождённого ребёнка, передаёт пресс-служба Следственного управления СК России по Камчатскому краю. Возбуждено уголовное дело.

"На территории полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорождённого ребёнка мужского пола. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорождённого ребёнка", — указано в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз.

Под Оренбургом мать выбросила труп четырёхмесячного сына в мусорку
Под Оренбургом мать выбросила труп четырёхмесячного сына в мусорку

Ранее в Омске был найден труп новорождённого ребёнка. Младенец, завёрнутый в пакет, лежал в мусорном контейнере на улице Малиновского. Телесных повреждений на его теле не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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