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21 марта, 01:03

Следователи СКР возбудили дело по факту гибели туристов под лавиной на Камчатке

СКР: После гибели туристов под лавиной на Камчатке возбуждено уголовное дело

После гибели двух туристов, которые ранее попали под снежную лавину на Камчатке, следователи возбудили уголовное дело. Об этом в телеграм-канале сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

В ведомстве рассказали, что уголовное дело было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу. Их считают виновными в совершении деяний, предусмотренных статьёй 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В настоящее время ход расследования дела находится на контроле у прокуратуры. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Шансы были: Названы роковые ошибки погибших под лавиной туристов на Камчатке
Шансы были: Названы роковые ошибки погибших под лавиной туристов на Камчатке

Напомним, 18 марта Life.ru со ссылкой на региональный главк МЧС писал, что на Камчатке, в районе перевала Красноармейского, снежная лавина сошла на туристическую группу из 11 человек, после чего пропали два человека. Тело первой жертвы стихии, 44-летней женщины, покорители снежных вершин нашли сами, а вот второго погибшего в лице 19-летнего парня пришлось искать спасателям.

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Telegram / СУ СК России по Камчатскому краю

Алексей Соловьёв
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