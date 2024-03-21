Следователи СКР возбудили дело по факту гибели туристов под лавиной на Камчатке

После гибели двух туристов, которые ранее попали под снежную лавину на Камчатке, следователи возбудили уголовное дело. Об этом в телеграм-канале сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

В ведомстве рассказали, что уголовное дело было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу. Их считают виновными в совершении деяний, предусмотренных статьёй 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".