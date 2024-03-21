Следователи СКР возбудили дело по факту гибели туристов под лавиной на Камчатке
СКР: После гибели туристов под лавиной на Камчатке возбуждено уголовное дело
После гибели двух туристов, которые ранее попали под снежную лавину на Камчатке, следователи возбудили уголовное дело. Об этом в телеграм-канале сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.
В ведомстве рассказали, что уголовное дело было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу. Их считают виновными в совершении деяний, предусмотренных статьёй 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В настоящее время ход расследования дела находится на контроле у прокуратуры. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, 18 марта Life.ru со ссылкой на региональный главк МЧС писал, что на Камчатке, в районе перевала Красноармейского, снежная лавина сошла на туристическую группу из 11 человек, после чего пропали два человека. Тело первой жертвы стихии, 44-летней женщины, покорители снежных вершин нашли сами, а вот второго погибшего в лице 19-летнего парня пришлось искать спасателям.
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