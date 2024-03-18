Два туриста пропали после схода лавины на Камчатке

На Камчатке, в районе перевала Красноармейского, снежная лавина сошла на туристическую группу из 11 человек, два человека числятся пропавшими. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

"Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале, отметив, что девять человек смогли выбраться сами.

Двух товарищей туристы найти не смогли и по спутниковому телефону сообщили свои координаты спасателям. На транспорте повышенной проходимости на место выдвинулись сотрудники Камчатского спасательного центра, поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и специализированной пожарно-спасательной части с собаками, а также спасатели поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД".