"Биперы на поиск!": Появилось жуткое видео схода лавины на сноубордистов в Хакасии

На отдыхающих на горнолыжном курорте Приисковое в Орджоникидзевском районе Хакасии сноубордистов сошла лавина. Одного человека полностью погребло под снегом. Фатальный исход удалось предотвратить — засыпанного сноубордиста быстро отыскали и выкопали. Происшествие записал на камеру обеспечивавший безопасность инструктор.





Сноубордист попал под лавину в Приисковом. Видео © VK / "Приисковый. Ивановские озёра"

"Весна — пора неустойчивого, тяжёлого снега, и линия, по которой вы проложите спуск, может стоить жизни... Человека спасли, не растерялись, была командная работа и лавинное оборудование", — говорится в посте группы "Приисковый. Ивановские озёра", в которой были выложены кадры случившегося.