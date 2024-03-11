Регион

Уведомления отключены

11 марта, 08:29

"Биперы на поиск!": Появилось жуткое видео схода лавины на сноубордистов в Хакасии

В Хакасии сняли на видео лавину, которая накрыла сноубордиста

На отдыхающих на горнолыжном курорте Приисковое в Орджоникидзевском районе Хакасии сноубордистов сошла лавина. Одного человека полностью погребло под снегом. Фатальный исход удалось предотвратить — засыпанного сноубордиста быстро отыскали и выкопали. Происшествие записал на камеру обеспечивавший безопасность инструктор.

Сноубордист попал под лавину в Приисковом. Видео © VK / "Приисковый. Ивановские озёра"

"Весна — пора неустойчивого, тяжёлого снега, и линия, по которой вы проложите спуск, может стоить жизни... Человека спасли, не растерялись, была командная работа и лавинное оборудование", говорится в посте группы "Приисковый. Ивановские озёра", в которой были выложены кадры случившегося.

Появилось видео с места схода смертоносной лавины на группу россиян в Гималаях
Появилось видео с места схода смертоносной лавины на группу россиян в Гималаях

Ранее Life.ru сообщал о том, что накануне в Альпах обнаружили тела лыжников, пропавших 9 марта. Из группы спортсменов численностью шесть человек были найдены пятеро, поиски последнего продолжаются. Поисковая команда состоит из полицейского и троих спасателей.

Обложка ©

VK / "Приисковый. Ивановские озёра"

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров