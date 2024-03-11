"Биперы на поиск!": Появилось жуткое видео схода лавины на сноубордистов в Хакасии
В Хакасии сняли на видео лавину, которая накрыла сноубордиста
На отдыхающих на горнолыжном курорте Приисковое в Орджоникидзевском районе Хакасии сноубордистов сошла лавина. Одного человека полностью погребло под снегом. Фатальный исход удалось предотвратить — засыпанного сноубордиста быстро отыскали и выкопали. Происшествие записал на камеру обеспечивавший безопасность инструктор.
Сноубордист попал под лавину в Приисковом. Видео © VK / "Приисковый. Ивановские озёра"
"Весна — пора неустойчивого, тяжёлого снега, и линия, по которой вы проложите спуск, может стоить жизни... Человека спасли, не растерялись, была командная работа и лавинное оборудование", — говорится в посте группы "Приисковый. Ивановские озёра", в которой были выложены кадры случившегося.
Ранее Life.ru сообщал о том, что накануне в Альпах обнаружили тела лыжников, пропавших 9 марта. Из группы спортсменов численностью шесть человек были найдены пятеро, поиски последнего продолжаются. Поисковая команда состоит из полицейского и троих спасателей.