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22 февраля, 11:46

Появилось видео с места схода смертоносной лавины на группу россиян в Гималаях

Российский лыжник погиб при сходе лавины на курорте Гульмарг в Индии

Российский лыжник погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии, ещё шестерых россиян удалось спасти из снежного плена. Об этом сообщило агентство PTI.

Лыжник из России погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Видео © X / Suhail Nazeer / KhabarFilhal

Лавина сошла в четверг в верховье Гульмарга рядом со склонами Конгдури. Россияне отправились туда без сопровождения местных. Снегом накрыло семерых российских спортсменов, один погиб, остальных вытащили. Для проведения спасательной операции привлекался личный состав армии и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира, а также были задействованы вертолёты. Сейчас личность погибшего устанавливается. С начала февраля погода в этом регионе снежная, власти выпускали предупреждения о возможном сходе лавин.

А ранее Life.ru рассказывал, что в Непале нашли тело российской альпинистки, многократной чемпионки страны 37-летней Надежды Оленёвой. Она упала в 500-метровую расщелину в горах во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири.

В горах Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста
В горах Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста
Обложка ©

X / Suhail Nazeer / KhabarFilhal

Александра Мышляева
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