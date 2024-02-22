Появилось видео с места схода смертоносной лавины на группу россиян в Гималаях
Российский лыжник погиб при сходе лавины на курорте Гульмарг в Индии
Российский лыжник погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии, ещё шестерых россиян удалось спасти из снежного плена. Об этом сообщило агентство PTI.
Лыжник из России погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Видео © X / Suhail Nazeer / KhabarFilhal
Лавина сошла в четверг в верховье Гульмарга рядом со склонами Конгдури. Россияне отправились туда без сопровождения местных. Снегом накрыло семерых российских спортсменов, один погиб, остальных вытащили. Для проведения спасательной операции привлекался личный состав армии и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира, а также были задействованы вертолёты. Сейчас личность погибшего устанавливается. С начала февраля погода в этом регионе снежная, власти выпускали предупреждения о возможном сходе лавин.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Непале нашли тело российской альпинистки, многократной чемпионки страны 37-летней Надежды Оленёвой. Она упала в 500-метровую расщелину в горах во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири.
X / Suhail Nazeer / KhabarFilhal