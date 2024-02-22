Появилось видео с места схода смертоносной лавины на группу россиян в Гималаях

Российский лыжник погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии, ещё шестерых россиян удалось спасти из снежного плена. Об этом сообщило агентство PTI.

Лавина сошла в четверг в верховье Гульмарга рядом со склонами Конгдури. Россияне отправились туда без сопровождения местных. Снегом накрыло семерых российских спортсменов, один погиб, остальных вытащили. Для проведения спасательной операции привлекался личный состав армии и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира, а также были задействованы вертолёты. Сейчас личность погибшего устанавливается. С начала февраля погода в этом регионе снежная, власти выпускали предупреждения о возможном сходе лавин.