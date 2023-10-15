Российская альпинистка Оленёва погибла в результате падения в расщелину в Непале
Тело упавшей в горах Непала российской альпинистки Оленёвой обнаружили спасатели
Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленёва. Обложка © VK / Надя Оленёва
В Непале найдено тело российской альпинистки, многократной чемпионки страны Надежды Оленёвой. Об этом рассказал главный тренер сборной России Павел Шабалин. По его словам, на данный момент решается вопрос о транспортировке тела погибшей.
"Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолёта там невозможна", — сказал Шабалин в беседе с ТАСС.
Посол России в Непале Алексей Новиков отметил, что пропавшая при восхождении российская альпинистка без признаков жизни была замечена с вертолёта во время поисков, однако подойти к лежащей фигуре не удалось из-за ухудшения погодных условий. Поисковая группа выдвинется к месту завтра, 16 октября, и только тогда можно будет сказать, погибла Оленёва или нет.
Напомним, издание Himalayan Times утверждало, что Надежда Оленёва упала в 500-метровую расщелину в горах Непала. Это произошло во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири. Спутникам девушки — Роману Абилдаеву и Расиму Кашапову — ничего не угрожает.