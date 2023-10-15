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15 октября, 08:22

Российская альпинистка Оленева погибла в результате падения в расщелину в Непале

Тело упавшей в горах Непала российской альпинистки Оленевой обнаружили спасатели

<p>Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/oleneva_n?z=photo3070549_457246115/photos3070549" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Надя Оленёва</a></p>

Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева. Обложка © VK / Надя Оленёва

В Непале найдено тело российской альпинистки, многократной чемпионки страны Надежды Оленевой. Об этом рассказал главный тренер сборной России Павел Шабалин. По его словам, на данный момент решается вопрос о транспортировке тела погибшей.

"Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолёта там невозможна", — сказал Шабалин в беседе с ТАСС.

Новые сведения дали надежду найти живой пропавшую в горах Непала чемпионку России

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Посол России в Непале Алексей Новиков отметил, что пропавшая при восхождении российская альпинистка без признаков жизни была замечена с вертолёта во время поисков, однако подойти к лежащей фигуре не удалось из-за ухудшения погодных условий. Поисковая группа выдвинется к месту завтра, 16 октября, и только тогда можно будет сказать, погибла Оленева или нет.

Напомним, издание Himalayan Times утверждало, что Надежда Оленева упала в 500-метровую расщелину в горах Непала. Это произошло во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири. Спутникам девушки — Роману Абилдаеву и Расиму Кашапову — ничего не угрожает.

Илья Суриков
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