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Регион
Опубликовано 15 октября 2023, 08:22
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Российская альпинистка Оленёва погибла в результате падения в расщелину в Непале

Тело упавшей в горах Непала российской альпинистки Оленёвой обнаружили спасатели

Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленёва. Обложка © VK / Надя Оленёва

Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленёва. Обложка © VK / Надя Оленёва

В Непале найдено тело российской альпинистки, многократной чемпионки страны Надежды Оленёвой. Об этом рассказал главный тренер сборной России Павел Шабалин. По его словам, на данный момент решается вопрос о транспортировке тела погибшей.

"Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолёта там невозможна", — сказал Шабалин в беседе с ТАСС.

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Посол России в Непале Алексей Новиков отметил, что пропавшая при восхождении российская альпинистка без признаков жизни была замечена с вертолёта во время поисков, однако подойти к лежащей фигуре не удалось из-за ухудшения погодных условий. Поисковая группа выдвинется к месту завтра, 16 октября, и только тогда можно будет сказать, погибла Оленёва или нет.

Напомним, издание Himalayan Times утверждало, что Надежда Оленёва упала в 500-метровую расщелину в горах Непала. Это произошло во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири. Спутникам девушки — Роману Абилдаеву и Расиму Кашапову — ничего не угрожает.

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Илья Суриков
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