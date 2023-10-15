В Непале найдено тело российской альпинистки, многократной чемпионки страны Надежды Оленёвой. Об этом рассказал главный тренер сборной России Павел Шабалин. По его словам, на данный момент решается вопрос о транспортировке тела погибшей.

"Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолёта там невозможна", — сказал Шабалин в беседе с ТАСС.

Посол России в Непале Алексей Новиков отметил, что пропавшая при восхождении российская альпинистка без признаков жизни была замечена с вертолёта во время поисков, однако подойти к лежащей фигуре не удалось из-за ухудшения погодных условий. Поисковая группа выдвинется к месту завтра, 16 октября, и только тогда можно будет сказать, погибла Оленёва или нет.