Новые сведения дали надежду найти живой пропавшую в горах Непала чемпионку России

Федерация альпинизма РФ не получала информацию о падении многократной чемпионки страны Надежды Оленевой с обрыва на горе Дхаулагири в Непале. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Никакой информации о падении Нади Оленевой в трещину не было. Это исключительно собственные выводы, сделанные Himalayan Times, в результате искажения передаваемой по цепочке информации", — уточнили в федерации.

Согласно информации спасателей, произошёл срыв от лагеря на высоте 6700 метров. Но глубина и линия падения на текущий момент точно не известны, в районе предполагаемого нахождения альпинистки сильный туман. В связи с непогодой поисково-спасательная операция начнётся не ранее утра 15 октября. На поиски россиянки вылетит вертолёт.