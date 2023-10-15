Новые сведения дали надежду найти живой пропавшую в горах Непала чемпионку России
Федерация альпинизма РФ опровергла данные о падении Оленевой в ущелье в Непале
Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева. Фото © VK / Надя Оленева
Федерация альпинизма РФ не получала информацию о падении многократной чемпионки страны Надежды Оленевой с обрыва на горе Дхаулагири в Непале. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"Никакой информации о падении Нади Оленевой в трещину не было. Это исключительно собственные выводы, сделанные Himalayan Times, в результате искажения передаваемой по цепочке информации", — уточнили в федерации.
Согласно информации спасателей, произошёл срыв от лагеря на высоте 6700 метров. Но глубина и линия падения на текущий момент точно не известны, в районе предполагаемого нахождения альпинистки сильный туман. В связи с непогодой поисково-спасательная операция начнётся не ранее утра 15 октября. На поиски россиянки вылетит вертолёт.
Напомним, Himalayan Times утверждает, что Надежда упала в 500-метровую расщелину в горах Непала. В Посольстве России подтвердили информацию о пропаже россиянки без вести, дипломаты держат связь с туристической компанией Himalayan Guides, помогавшей организовать восхождение российской группы на Дхаулагири. Спутникам девушки — Роману Абилдаеву и Расиму Кашапову — в данный момент ничего не угрожает. Им удалось спуститься в базовый лагерь.