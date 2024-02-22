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22 февраля, 09:49

В горах Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста

Пропавший в горах Киргизии российский альпинист Евгений Глазунов погиб

Российский альпинист Евгений Глазунов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / evgeni_glazunov

Российский альпинист Евгений Глазунов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / evgeni_glazunov

На горе Аксу в Киргизии нашли тело российского альпиниста Евгения Глазунова, который пропал при восхождении на вершину в Лейлекском районе Баткенской области. Трагическую новость сообщила представительница группы альпинистов, задействованных в поиске, Анна Пиунова.

"Нашли [тело Евгения Глазунова]. Погиб. Он почти спустился, полторы верёвки оставалось. Скорее всего, камнепад", — написала Пиунова на своей официальной странице во "ВКонтакте".

Глазунов начал восхождение на гору Аксу 12 февраля, а 16 февраля из-за непогоды развернулся. Во время спуска связь с ним пропала. Вместе с Глазуновым на маршрут вышел его напарник, который находился для подстраховки внизу. Впоследствии он и поднял тревогу из-за исчезновения альпиниста. Напарник пытался самостоятельно начать поиски Глазунова, но из-за плохой видимости прекратил попытки и вернулся в село Озгоруш. На поиски альпиниста вылетели два российских вертолёта.

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Андрей Бражников
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