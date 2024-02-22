В горах Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста

На горе Аксу в Киргизии нашли тело российского альпиниста Евгения Глазунова, который пропал при восхождении на вершину в Лейлекском районе Баткенской области. Трагическую новость сообщила представительница группы альпинистов, задействованных в поиске, Анна Пиунова.

"Нашли [тело Евгения Глазунова] . Погиб. Он почти спустился, полторы верёвки оставалось. Скорее всего, камнепад", — написала Пиунова на своей официальной странице во "ВКонтакте".

Глазунов начал восхождение на гору Аксу 12 февраля, а 16 февраля из-за непогоды развернулся. Во время спуска связь с ним пропала. Вместе с Глазуновым на маршрут вышел его напарник, который находился для подстраховки внизу. Впоследствии он и поднял тревогу из-за исчезновения альпиниста. Напарник пытался самостоятельно начать поиски Глазунова, но из-за плохой видимости прекратил попытки и вернулся в село Озгоруш. На поиски альпиниста вылетели два российских вертолёта.