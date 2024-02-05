Альпинист сорвался с замёрзшего водопада в горах Бурятии В Бурятии спасатели эвакуировали туриста, сорвавшегося с замёрзшего водопада 5 февраля, 08:42 В Бурятии спасли туриста, который сорвался с высоты. Видео © VK / Агентство ГО и ЧС Республики Бурятия

В Бурятии альпинист сорвался с обледеневшего водопада в горах и получил травму ноги, спасатели пешком подбирались к месту ЧП, чтобы эвакуировать пострадавшего. О случившемся пишет республиканское агентство ГО и ЧС.

В Бурятии спасли туриста, который сорвался с высоты. Видео © VK / Агентство ГО и ЧС Республики Бурятия

"3 февраля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района, в местности реки Кынгаргы, у водопада получил травму мужчина 1985 года рождения", — уточняется в тексте.

Всего было пять альпинистов, которые проводили тренировки по подъёму наверх. Один из них не удержался на обледеневшем водопаде и сорвался вниз. Прибывшие спасатели наложили шину на ногу пострадавшего и на носилках пешком спустили его в село Аршан. Там мужчину уже ждали врачи.

Ранее в декабре 2023 года сообщалось, что в результате извержения вулкана Мерапи, которое произошло в индонезийской провинции Западная Суматра, смертельные травмы получили 11 альпинистов.

Авторы Татьяна Миссуми