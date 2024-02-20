"Надеемся на лучшее": В горах Киргизии пропал российский альпинист

Российский альпинист Евгений Глазунов пропал при восхождении на гору Аксу в Баткенской области Киргизии, сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания среднеазиатской республики. Наш соотечественник вышел на маршрут 12 февраля, а уже на четвёртый день он из-за непогоды развернулся и стал "довольно быстро" спускаться. С тех пор связь со спортсменом потеряна.

"Его поиски ведутся, но проблема в том, что в данное время в этом районе обильный снегопад", — рассказали представители федерации в беседе с ТАСС.

О пропаже Глазунова первым сообщил его напарник, который при восхождении для подстраховки находился внизу. Альпинист сам пытался начать поиски, однако плохая видимость вынудила его вернуться в село Озгоруш. Ожидается, что в ближайшее время спасательная операция возобновится с использованием беспилотника.

Как отметила председатель Федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области Дарья Манзий, в район пропажи россиянина уже вылетели два его товарища — Алексей Бойко и Анатолий Сыщиков, чья квалификация позволяет подняться на злополучную гору. Тем временем сам Глазунов, считает собеседница агентства, может пережидать непогоду, пока спуск не станет безопасным.

"Рация могла улететь, могла разрядиться, может, он её отключил, экономит заряд, понимая, что в снегопад связь плохая. Мы надеемся на лучшее", — добавила она.