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10 февраля, 22:49

Два альпиниста с обмороженными конечностями спасены с вершины Эльбруса

Два альпиниста с обмороженными конечностями спасены с вершины Эльбруса. Обложка © T.me / МЧС Кабардино-Балкарии

Два альпиниста с обмороженными конечностями спасены с вершины Эльбруса. Обложка © T.me / МЧС Кабардино-Балкарии

Группа из двух туристов не смогла самостоятельно спуститься с вершины Эльбруса, запросив помощь. Спасать альпинистов пришлось сотрудникам высокогорного отряда МЧС России, которые вызволили бедолаг из западни.

По данным пресс-службы ведомства, трудности у туристов возникли на высоте пять тысяч метров. Прибывшие на подмогу спасатели диагностировали у них обморожение конечностей.

"По состоянию на 23:34 поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Альпинистов встретили и помогли спуститься до 3850 метров на станцию Гарабаши, где они отказались от дальнейшей помощи", — добавили в МЧС Кабардино-Балкарии.

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Неудачей закончилась и попытка альпиниста покорить обледеневший водопад в Бурятии. Мужчина сорвался с большой высоты и получил травму ноги.

Илья Пушкарев
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