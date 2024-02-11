Два альпиниста с обмороженными конечностями спасены с вершины Эльбруса

Группа из двух туристов не смогла самостоятельно спуститься с вершины Эльбруса, запросив помощь. Спасать альпинистов пришлось сотрудникам высокогорного отряда МЧС России, которые вызволили бедолаг из западни.

По данным пресс-службы ведомства, трудности у туристов возникли на высоте пять тысяч метров. Прибывшие на подмогу спасатели диагностировали у них обморожение конечностей.

"По состоянию на 23:34 поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Альпинистов встретили и помогли спуститься до 3850 метров на станцию Гарабаши, где они отказались от дальнейшей помощи", — добавили в МЧС Кабардино-Балкарии.