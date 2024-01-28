"Выше неба": Четырёхлетняя сноубордистка из Нижнекамска покорила Эльбрус

Четырёхлетняя Зара из Нижнекамска на сноуборде покорила Эльбрус. Как пишет kp.ru, малышка уже установила три мировых рекорда как самая юная вейкбордистка и сноубордистка.

Четырёхлетняя сноубордистка Зара на склонах Эльбруса. Видео © t.me / "Моя Казань"

Несмотря на столь юный возраст, Зара уже каталась на Розе Хутор, в Красной Поляне, Архызе, на Домбае, Чегете, в Банном и многих других местах.

"Самая большая сложность, даже для суперуверенного сноубордиста, — это привыкнуть к перепаду высот, так как возрастает давление и не хватает кислорода. Перед спуском Зара 10 дней жила у подножия Эльбруса, и каждый день мы вместе с ней поднимались всё выше, чтобы в крайний день забраться на максимальную высоту, откуда можно было бы уже скатиться", — пояснил отец девочки и её тренер Дмитрий Иванов.