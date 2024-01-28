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28 января, 01:22

"Выше неба": Четырёхлетняя сноубордистка из Нижнекамска покорила Эльбрус

Kp.ru: Четырёхлетняя сноубордистка из Нижнекамска покорила Эльбрус

Четырёхлетняя сноубордистка Зара. Обложка © t.me / "Моя Казань"

Четырёхлетняя сноубордистка Зара. Обложка © t.me / "Моя Казань"

Четырёхлетняя Зара из Нижнекамска на сноуборде покорила Эльбрус. Как пишет kp.ru, малышка уже установила три мировых рекорда как самая юная вейкбордистка и сноубордистка.

Четырёхлетняя сноубордистка Зара на склонах Эльбруса. Видео © t.me / "Моя Казань"

Несмотря на столь юный возраст, Зара уже каталась на Розе Хутор, в Красной Поляне, Архызе, на Домбае, Чегете, в Банном и многих других местах.

"Самая большая сложность, даже для суперуверенного сноубордиста, — это привыкнуть к перепаду высот, так как возрастает давление и не хватает кислорода. Перед спуском Зара 10 дней жила у подножия Эльбруса, и каждый день мы вместе с ней поднимались всё выше, чтобы в крайний день забраться на максимальную высоту, откуда можно было бы уже скатиться", — пояснил отец девочки и её тренер Дмитрий Иванов.

Таким образом они забрались на высоту 4800 метров. Одну часть пути преодолели на снегоходе, другую пешком по снегу. Дмитрий объяснил, что, для того чтобы скатиться с горы, нужен уверенный уровень владения сноубордом, иначе можно "улететь в ледники". По его словам, у Зары была мечта — "кататься выше неба". Теперь она мечтает съездить в горы Швейцарии и Франции.

Девятилетняя сноубордистка из Москвы выполнила сложнейший трюк и установила мировой рекорд
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А ранее четырёхлетняя девочка из Чехии побила мировой рекорд, став самой молодой представительницей прекрасного пола, самостоятельно достигнувшей базового лагеря Эвереста на высоте около 5300 метров.

Анатолий Симоненко
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