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19 февраля, 11:32

Девятилетняя сноубордистка из Москвы выполнила сложнейший трюк и установила мировой рекорд

Девятилетняя сноубордистка из Москвы установила мировой рекорд, достижение подтвердила Международная книга рекордов Interrecord.

Юная сноубордистка из Москвы установила мировой рекорд. Видео © "Известия"

Как пишут "Известия", юная Василиса Ермакова совершила прыжок с разворотом в 2,5 оборота вокруг своей оси. Указывается, что это сложнейший трюк, который никто ранее не мог сделать в девять лет.

"Это фронтсайд-900 из свитча. Это для меня несложно, для остальных, думаю, да. Я летом занималась на тренировочной подушке, и вот мне легко далось на трамплине", — поделилась спортсменка.

Это уже восьмой мировой рекорд в копилке Ермаковой, у неё также есть десять российских. Любовь к сноуборду ей привил отец, в первых своих соревнованиях юная москвичка приняла участие в четыре года. Теперь же она мечтает занять лидирующее место на Всемирных экстремальных играх X Games.

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Ранее пловчиха из Чили проплыла 2,49 километра в Антарктиде и установила мировой рекорд. Температура воды составила 2,2 градуса по Цельсию. Причём пловчиха была в обычном купальнике.

Обложка ©

VK / Василиса Ермакова

Светлана Оперук
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