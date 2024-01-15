Четырёхлетняя девочка из Чехии покорила Эверест и установила мировой рекорд

Четырёхлетняя девочка из Чехии побила мировой рекорд, став самой молодой представительницей прекрасного пола, самостоятельно достигнувшей базового лагеря Эвереста на высоте около 5300 метров. Зара путешествует со своим отцом и семилетним братом. Судя по опубликованным в одной из социальных сетей фото, находясь в горах, дети рады и не чувствуют себя уставшими.

В общей сложности ребята прошли по горной цепи 270 километров. К слову, для Зары такие нагрузки, видимо, не представляют особых трудностей. Саша пишет, что на данный момент она проживает с родителями в Малайзии, где каждый день пробегает по пять-десять километров по джунглям, а в 2023 году она пешком прошла 2,2 тысячи километров. Более того, ребёнок никогда не купается в тёплой воде, а наоборот, подкидывает в неё лёд.