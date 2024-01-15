Четырёхлетняя девочка из Чехии покорила Эверест и установила мировой рекорд
Зара и Саша в Гималаях. Обложка © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Saša jede
Четырёхлетняя девочка из Чехии побила мировой рекорд, став самой молодой представительницей прекрасного пола, самостоятельно достигнувшей базового лагеря Эвереста на высоте около 5300 метров. Зара путешествует со своим отцом и семилетним братом. Судя по опубликованным в одной из социальных сетей фото, находясь в горах, дети рады и не чувствуют себя уставшими.
Саша и Зара на высоте 5300 метров. Фото © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Saša jede
В общей сложности ребята прошли по горной цепи 270 километров. К слову, для Зары такие нагрузки, видимо, не представляют особых трудностей. Саша пишет, что на данный момент она проживает с родителями в Малайзии, где каждый день пробегает по пять-десять километров по джунглям, а в 2023 году она пешком прошла 2,2 тысячи километров. Более того, ребёнок никогда не купается в тёплой воде, а наоборот, подкидывает в неё лёд.
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