Путешественник Фёдор Конюхов планирует установить два мировых рекорда в Арктике
Известный российский путешественник Фёдор Конюхов планирует установить два новых мировых рекорда на Северном полюсе. В Арктику он отправится летом 2024 года совместно с пилотом Игорем Потапкиным.
Так, путешественник попробует совершить рекордный по дальности полёт на двухместном мотопараплане в высоких широтах Арктики. Отправной точкой, по словам руководителя экспедиционного штаба Оскара Конюхова, значится архипелаг Земля Франца-Иосифа, куда команду доставят на атомном ледоколе "50 лет Победы". Ожидается, что пилоты преодолеют около 600 километров над Северным Ледовитым океаном.
Второй рекорд Фёдор Конюхов планирует осуществить после приземления на льдах Арктики. Там он развернёт одиночную дрейфующую полярную станцию, на которой проживёт три недели, изучая сейсмическую активность дна Северного Ледовитого океана и маршруты дрейфа его ледяного покрова. Путешественник станет первым в мире, кто будет жить и работать в одиночку в районе Северного полюса.
"Я с нетерпением жду возвращения в Арктику. Для меня всё, что связано с Северным полюсом, имеет сакральный смысл. Эта точка манит меня всю жизнь", — передают слова рекордсмена РИА "Новости".
В марте этого года путешественник обновил мировой рекорд по дальности полёта на воздушном шаре. Фёдор Конюхов и его напарник Иван Меняйло пролетели 2366 километров, превзойдя результат, полученный японцами в 1994 году. А в сентябре Конюхов заявил, что хочет стать первым в мире человеком, кто переплывёт океан на катамаране с солнечными батареями.
АГН "Москва" / Артур Новосильцев