Путешественник Фёдор Конюхов планирует установить два мировых рекорда в Арктике

Известный российский путешественник Фёдор Конюхов планирует установить два новых мировых рекорда на Северном полюсе. В Арктику он отправится летом 2024 года совместно с пилотом Игорем Потапкиным.

Так, путешественник попробует совершить рекордный по дальности полёт на двухместном мотопараплане в высоких широтах Арктики. Отправной точкой, по словам руководителя экспедиционного штаба Оскара Конюхова, значится архипелаг Земля Франца-Иосифа, куда команду доставят на атомном ледоколе "50 лет Победы". Ожидается, что пилоты преодолеют около 600 километров над Северным Ледовитым океаном.

Второй рекорд Фёдор Конюхов планирует осуществить после приземления на льдах Арктики. Там он развернёт одиночную дрейфующую полярную станцию, на которой проживёт три недели, изучая сейсмическую активность дна Северного Ледовитого океана и маршруты дрейфа его ледяного покрова. Путешественник станет первым в мире, кто будет жить и работать в одиночку в районе Северного полюса.