Петербуржец попал в Книгу рекордов России, вырастив самую длинную морковь

Житель Санкт-Петербурга Тарас Галищев попал в Книгу рекордов России благодаря огромной морковке, которую он вырастил на своём дачном участке. Длина корнеплода составляет целый метр, а вес — практически килограмм.

Петербуржец попал в Книгу рекордов России благодаря огромной морковке. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Морковь японского сорта Манпукуджи всегда даёт такие гигантские плоды, но, как правило, до 80 сантиметров, однако Тарасу благодаря собственным ухищрениям удалось преодолеть стандартные показатели. Для этого он взял гофрированную трубу, наполнил её землёй и разработал специальную систему автополива. Садовод не исключает, что морковка могла бы вырасти куда больше, если бы он её не выкопал.

"Я решил доказать, что и в Петербурге — в нашей погоде специфической — может всё это расти. И вот, пожалуйста, результат", — отметил Галищев в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".