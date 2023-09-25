Конюхов первым в мире переплывёт океан на катамаране с солнечными батареями

Российский путешественник Фёдор Конюхов готовится переплыть Тихий океан на катамаране, работающем на солнечной энергии, а заодно провести научное исследование по вопросу загрязнения воды.

"Я ухожу на шесть месяцев, у меня программа — микропластик в океане. Я пойду на катамаране, это будет на солнечных батареях", — сказал он журналистам.

Катамаран на солнечных батареях для Конюхова. Видео © YouTube / Fedor Konyukhov

Это будет первое в истории одиночное путешествие через Тихий океан. Катамаран для длительного путешествия начал проектироваться несколько лет назад. Завершить работы планируется до конца этого года. Сначала Конюхов намерен добраться через Атлантический океан до Карибских островов, затем — от Чили до Австралии через Тихий океан.

Катамаран с солнечными батареями. Фото © konyukhov.ru

Путешественник будет фиксировать все события в видеодневнике, а также постоянно отмечать наличие мусора в водах океана. Результаты исследований он обещал предоставить экологам.