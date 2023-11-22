"Главное достижение в жизни": Индианка побила мировой рекорд по количеству зубов
Hindustan Times: Индианка Балан с 38 зубами попала в Книгу рекордов Гиннесса
Жительница Индии Калпана Балан побила мировой рекорд по количеству зубов среди женщин. Обложка © guinnessworldrecords
Жительница Индии Калпана Балан побила мировой рекорд по количеству зубов среди женщин и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Во рту у 26-летней индианки 38 зубов: четыре лишних на нижней челюсти и два на верхней.
В материале на сайте Книги рекордов Гиннесса сказано, что дополнительные зубы появились у девушки в юности, причём это не приносило ей дискомфорта. Родители рекомендовали ей избавиться от лишних зубов, но индианка боялась идти к стоматологу.
"Я счастлива получить титул "Мировой рекорд Гиннесса". Это главное достижение в моей жизни", — сообщила Калпана.
Сообщается, что её обошёл только канадец Эвано Меллоне, который также является рекордсменом среди мужчин. У него 41 зуб. Однако стоит заметить, что у индианки на подходе ещё два зуба, благодаря чему она планирует побить свой собственный рекорд.
Ранее житель Канады Майк Джек стал рекордсменом, съев за шесть минут 50 острых перцев. Его показатель также внесён в Книгу рекордов Гиннесса.