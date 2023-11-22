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21 ноября, 22:30

"Главное достижение в жизни": Индианка побила мировой рекорд по количеству зубов

Hindustan Times: Индианка Балан с 38 зубами попала в Книгу рекордов Гиннесса

<p>Жительница Индии Калпана Балан побила мировой рекорд по количеству зубов среди женщин. Обложка © <a href="https://www.guinnessworldrecords.com/news/2023/11/indian-mother-sets-world-record-for-having-the-most-teeth-761390" target="_blank" rel="noopener noreferrer">guinnessworldrecords</a></p>

Жительница Индии Калпана Балан побила мировой рекорд по количеству зубов среди женщин. Обложка © guinnessworldrecords

Жительница Индии Калпана Балан побила мировой рекорд по количеству зубов среди женщин и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Во рту у 26-летней индианки 38 зубов: четыре лишних на нижней челюсти и два на верхней.

В материале на сайте Книги рекордов Гиннесса сказано, что дополнительные зубы появились у девушки в юности, причём это не приносило ей дискомфорта. Родители рекомендовали ей избавиться от лишних зубов, но индианка боялась идти к стоматологу.

"Я счастлива получить титул "Мировой рекорд Гиннесса". Это главное достижение в моей жизни", — сообщила Калпана.

Сообщается, что её обошёл только канадец Эвано Меллоне, который также является рекордсменом среди мужчин. У него 41 зуб. Однако стоит заметить, что у индианки на подходе ещё два зуба, благодаря чему она планирует побить свой собственный рекорд.

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Ранее житель Канады Майк Джек стал рекордсменом, съев за шесть минут 50 острых перцев. Его показатель также внесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Анатолий Симоненко
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