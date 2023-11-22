"Главное достижение в жизни": Индианка побила мировой рекорд по количеству зубов

Жительница Индии Калпана Балан побила мировой рекорд по количеству зубов среди женщин и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Во рту у 26-летней индианки 38 зубов: четыре лишних на нижней челюсти и два на верхней.

В материале на сайте Книги рекордов Гиннесса сказано, что дополнительные зубы появились у девушки в юности, причём это не приносило ей дискомфорта. Родители рекомендовали ей избавиться от лишних зубов, но индианка боялась идти к стоматологу.

"Я счастлива получить титул "Мировой рекорд Гиннесса". Это главное достижение в моей жизни", — сообщила Калпана.

Сообщается, что её обошёл только канадец Эвано Меллоне, который также является рекордсменом среди мужчин. У него 41 зуб. Однако стоит заметить, что у индианки на подходе ещё два зуба, благодаря чему она планирует побить свой собственный рекорд.