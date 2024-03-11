Пропавшую в Альпах группу туристов нашли замёрзшей насмерть
Полиция нашла мёртвыми пять из шести пропавших в Альпах лыжников
Тела пяти из шести лыжников, без вести пропавших в швейцарских Альпах, найдены. Об этом говорится в сообщении полиции кантона Вале.
"Пятеро из шести человек, которых с 9 марта активно разыскивали на пешеходном маршруте Церматт — Аролла, были найдены вечером [10 марта] мёртвыми", — сказано в публикации региональной полиции.
Поисковой команде, в которую входят трое спасателей и сотрудник полиции, удалось найти тела туристов только 10 марта в 21:20 по местному времени (23:30 по Москве). Шестого члена пропавшей группы продолжают искать.
Шестеро лыжников, отправившихся 9 марта на прогулку из городка-курорта Церматт в Альпах, перестали выходить на связь, их поиски начались в тот же день. Как утверждает полиция, в поисковой операции применялись всё доступные средства, в том числе технические, однако поискам существенно мешала плохая погода.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в конце февраля на индийском горнолыжном курорте Гульмарг группа россиян на лыжах попала под лавину. Лыжники отправились на склоны Конгдури самостоятельно, не взяв с собой никого из местных. Все семеро человек попали в снежную ловкушку, но индийские власти оперативно среагировали и, прибегнув к помощи армии и вертолётов, смогли найти туристов и достать их из-под снега. К несчастью, один из семи спортсменов всё же погиб.