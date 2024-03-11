Пропавшую в Альпах группу туристов нашли замёрзшей насмерть

Тела пяти из шести лыжников, без вести пропавших в швейцарских Альпах, найдены. Об этом говорится в сообщении полиции кантона Вале.

"Пятеро из шести человек, которых с 9 марта активно разыскивали на пешеходном маршруте Церматт — Аролла, были найдены вечером [10 марта] мёртвыми", — сказано в публикации региональной полиции.

Поисковой команде, в которую входят трое спасателей и сотрудник полиции, удалось найти тела туристов только 10 марта в 21:20 по местному времени (23:30 по Москве). Шестого члена пропавшей группы продолжают искать.

Шестеро лыжников, отправившихся 9 марта на прогулку из городка-курорта Церматт в Альпах, перестали выходить на связь, их поиски начались в тот же день. Как утверждает полиция, в поисковой операции применялись всё доступные средства, в том числе технические, однако поискам существенно мешала плохая погода.