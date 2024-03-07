Исчезнувшая москвичка с татуировкой "Якудза" скончалась от передозировки метадона

20-летняя девушка с татуировкой "Якудза" на груди найдена мёртвой в квартире подруги. По предварительной версии, она скончалась от передозировки наркотиков, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вечером 4 марта Олеся приехала к подруге Анне в Кузьминки. Они употребляли метадон, однако позже девушке стало плохо. В итоге она упала в обморок, а спустя время скончалась. Несколько дней пропавшую искали парень и обеспокоенная мать. Когда же полицейские добрались до квартиры и вскрыли жилище, внутри они обнаружили мёртвую Олесю и её подругу Анну, лежавшую без сознания. Рядом с ними были шприцы.

Подруге погибшей удалось выжить, сейчас она находится в реанимации городской больницы. Выяснилось, что обе девушки родились в один год и день и были близки. Ведётся расследование.