Исчезнувшая москвичка с татуировкой "Якудза" скончалась от передозировки метадона
SHOT: Пропавшая в Москве девушка с татуировкой "Якудза" найдена мёртвой
Погибшая девушка Олеся (слева). Фото © t.me / SHOT
20-летняя девушка с татуировкой "Якудза" на груди найдена мёртвой в квартире подруги. По предварительной версии, она скончалась от передозировки наркотиков, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, вечером 4 марта Олеся приехала к подруге Анне в Кузьминки. Они употребляли метадон, однако позже девушке стало плохо. В итоге она упала в обморок, а спустя время скончалась. Несколько дней пропавшую искали парень и обеспокоенная мать. Когда же полицейские добрались до квартиры и вскрыли жилище, внутри они обнаружили мёртвую Олесю и её подругу Анну, лежавшую без сознания. Рядом с ними были шприцы.
Подруге погибшей удалось выжить, сейчас она находится в реанимации городской больницы. Выяснилось, что обе девушки родились в один год и день и были близки. Ведётся расследование.
Напомним, о пропаже 20-летней девушки Олеси стало известно сегодня днём. Она работала в "Ленте" на Варшавском шоссе и 4 марта после смены предупредила своего возлюбленного, что приедет в квартиру в Котельниках, которую они вместе снимают. Однако там она так и не появилась, а номер телефона стал недоступен.