Вещества с доставкой на дом: Раскрыта схема петербурженки по сбыту наркотиков через Ozon
Mash: Полиция изъяла 123 коробки с амфетамином со склада Ozon в Петербурге
Обыски в квартире жительницы Петербурга, которая пыталась продать наркотики через Ozon. Обложка © МВД
В Санкт-Петербурге полиция изъяла со склада Ozon 123 коробки, в которых был спрятан амфетамин, сообщает "Mash на Мойке". Во время обыска в квартире у девушки, собиравшейся продавать вещества через маркетплейс, нашли ещё 58 упакованных посылок. Их преступница планировала отправить в Москву, Псков, Казань и Краснодар.
Предприятие по распространению запрещённых веществ с доставкой 30-летняя жительница Северной столицы организовала с помощью одного из наркомагазинов в Даркнете. Покупателей она находила среди его клиентов. Для них она заказывала недорогие сувениры, прятала внутри запретный товар и отправляла в удобный заказчику пункт выдачи. После этого девушка присылала клиенту штрих-код, по которому он мог забрать посылку.
При этом сама "предпринимательница" не числилась в сотрудниках склада Ozon и просто зарегистрировалась на торговой площадке как продавец. Казалось, она всё продумала, однако безрассудному бизнесу не суждено было принести прибыль: сотрудники маркетплейса сразу заметили странные пакетики в коробках и оповестили о находке правоохранителей. Возбуждено уголовное дело, фигурантка находится под домашним арестом.
Напомним, о том, что в центре сортировки Ozon в Петербургском Колпино была найдена крупная партия запрещённых веществ, стало известно в конце февраля. После оценки оказалось, что там около 209 граммов афметамина. Позже Life.ru узнал о том, что схема сбыта в своей простоте отнюдь не была гениальной — запрещёнку обнаружили при выполнении стандартной регулярной проверки.