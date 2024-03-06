Вещества с доставкой на дом: Раскрыта схема петербурженки по сбыту наркотиков через Ozon

В Санкт-Петербурге полиция изъяла со склада Ozon 123 коробки, в которых был спрятан амфетамин, сообщает "Mash на Мойке". Во время обыска в квартире у девушки, собиравшейся продавать вещества через маркетплейс, нашли ещё 58 упакованных посылок. Их преступница планировала отправить в Москву, Псков, Казань и Краснодар.

Предприятие по распространению запрещённых веществ с доставкой 30-летняя жительница Северной столицы организовала с помощью одного из наркомагазинов в Даркнете. Покупателей она находила среди его клиентов. Для них она заказывала недорогие сувениры, прятала внутри запретный товар и отправляла в удобный заказчику пункт выдачи. После этого девушка присылала клиенту штрих-код, по которому он мог забрать посылку.