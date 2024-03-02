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2 марта, 09:37

10-летнего россиянина задержали за торговлю наркотиками

SHOT: В Кургане задержали 10-летнего закладчика наркотиков

В Кургане задержали 10-летнего школьника за торговлю запрещёнными веществами. Как сообщает SHOT, ребёнок раскладывал по городу закладки вместе со взрослым наркокурьером.

По информации телеграм-канала, четвероклассника и его 32-летнего подельника поймали в подъезде жилого дома в третьем микрорайоне города. Силовики изъяли у ребёнка около 100 граммов карфентанила — очень сильного синтетического опиоида, из-за употребления которого можно перестать двигаться. Известно, что сопровождающий мальчика наркокурьер ранее был судим за распространение запрещённых веществ. У него при себе было 11 граммов того же карфентанила. С родителями школьника в настоящее время работают следователи.

"Полуголую" школьницу с передозировкой наркотиков нашли в сугробе в Петербурге
"Полуголую" школьницу с передозировкой наркотиков нашли в сугробе в Петербурге

Ранее Life.ru писал, что в Москве двое 16-летних школьников прогуляли уроки, чтобы попробовать наркотики. В итоге они были госпитализированы с сильнейшим отравлением.

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"МВД-Медиа"

Наталья Исакова
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