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Школьник из Москвы предложил однокласснице барбитурат, но "веселье" закончилось в больнице

В Москве два подростка попали в больницу, попробовав наркотики прямо в школе

29 декабря, 15:41
Двое школьников попали в больницу после употребления наркотиков. Обложка © Shutterstock

Двое школьников попали в больницу после употребления наркотиков. Обложка © Shutterstock

В Москве двое 16-летних школьников прогуляли уроки, чтобы попробовать наркотики, после чего были госпитализированы с сильнейшим отравлением. Об этом пишет SHOT.

Всё произошло накануне в школе на Средней Калитниковской улице. На перемене учащийся подошёл к однокласснице и предложил ей попробовать барбитурат. Девочка согласилась, и ребята ушли с уроков. Однако эксперимент закончился плохо, и школьникам вызвали бригаду медиков прямо в учебное заведение. Врачи диагностировали отравление "психоактивными веществами". Два месяца назад подростка уже поставили на учёт в МВД за наркотики.

Четверть центнера наркотиков нашли гаишники в багажнике машины уральца
Четверть центнера наркотиков нашли гаишники в багажнике машины уральца

Ранее сообщалось, что в Москве с наркотиками задержан 20-летний украинец Вандам Янов. Полицейские остановили подозрительного молодого человека, так как он нервно шагал по улице, а при виде сотрудников даже попытался перейти на другую сторону.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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