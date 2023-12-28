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28 декабря, 12:37

Украинского Вандама поймали с наркотиками в Москве

SHOT: В Москве с наркотиками задержали 20-летнего украинца по имени Вандам Янов

В Москве с наркотиками задержан 20-летний украинец Вандам Янов. Парень с именем, созвучным фамилии знаменитого голливудского актёра, привлёк внимание правоохранителей накануне днём в районе Чертаново Центральное, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, полицейские, которые патрулировали этот участок, остановили подозрительного молодого человека, так как он нервно шагал по улице, а при виде сотрудников даже попытался перейти на другую сторону. В ходе общения с патрульными иностранец растерялся и стал паниковать, поэтому его решили досмотреть.

В кармане куртки силовики обнаружили увесистый полиэтиленовый пакет с белым порошком, его отдали на экспертизу. Личность нарушителя установили достаточно оперативно. Сейчас полицейские проверяют законность нахождения украинца на территории России.

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Ранее Лайф писал, что в подмосковных Мытищах сотрудники наркоконтроля задержали 24-летнего закладчика с необычным именем Китай. Силовики сначала не поверили парню, но, проверив его документы, поняли, что это правда.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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