Украинского Вандама поймали с наркотиками в Москве

В Москве с наркотиками задержан 20-летний украинец Вандам Янов. Парень с именем, созвучным фамилии знаменитого голливудского актёра, привлёк внимание правоохранителей накануне днём в районе Чертаново Центральное, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, полицейские, которые патрулировали этот участок, остановили подозрительного молодого человека, так как он нервно шагал по улице, а при виде сотрудников даже попытался перейти на другую сторону. В ходе общения с патрульными иностранец растерялся и стал паниковать, поэтому его решили досмотреть.

В кармане куртки силовики обнаружили увесистый полиэтиленовый пакет с белым порошком, его отдали на экспертизу. Личность нарушителя установили достаточно оперативно. Сейчас полицейские проверяют законность нахождения украинца на территории России.