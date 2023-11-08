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8 ноября, 15:43

Христолюб Божий из Воронежа попал под уголовное дело из-за реабилитации нацизма

<p>Блогер Христолюб Божий Веган, на которого завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/59129" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Блогер Христолюб Божий Веган, на которого завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Обложка © Telegram / SHOT

В Воронеже мужчина с необычными фамилией, именем и отчеством — Христолюб Божий Веган — пойдёт под суд за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. 40-летний блогер выкладывал на "Ютубе" ролики, в которых критиковал и оскорблял всех, кто попадётся под руку: российских руководителей, участников специальной военной операции, приезжих и иноверцев.

По информации SHOT, творчеством Вегана заинтересовались следователи. Они не оценили содержание его роликов и возбудили на мужчину уголовное дело по двум статьям: "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Реабилитация нацизма". Блогеру может грозить до шести лет колонии. Кстати, до смены документов Христолюба Божьего Вегана звали довольно банально — Дмитрий Кузнецов.

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Ранее налоговая и полиция начали проверять певицу Лайму Вайкуле. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину и потребовал привлечь артистку к ответственности по статье о реабилитации нацизма. Вайкуле заявляла, что памятники солдатам ВОВ "не имеют художественной ценности".

Дарья Нарыкова
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