Христолюб Божий из Воронежа попал под уголовное дело из-за реабилитации нацизма
Блогер Христолюб Божий Веган, на которого завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Обложка © Telegram / SHOT
В Воронеже мужчина с необычными фамилией, именем и отчеством — Христолюб Божий Веган — пойдёт под суд за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. 40-летний блогер выкладывал на "Ютубе" ролики, в которых критиковал и оскорблял всех, кто попадётся под руку: российских руководителей, участников специальной военной операции, приезжих и иноверцев.
По информации SHOT, творчеством Вегана заинтересовались следователи. Они не оценили содержание его роликов и возбудили на мужчину уголовное дело по двум статьям: "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Реабилитация нацизма". Блогеру может грозить до шести лет колонии. Кстати, до смены документов Христолюба Божьего Вегана звали довольно банально — Дмитрий Кузнецов.
Ранее налоговая и полиция начали проверять певицу Лайму Вайкуле. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину и потребовал привлечь артистку к ответственности по статье о реабилитации нацизма. Вайкуле заявляла, что памятники солдатам ВОВ "не имеют художественной ценности".