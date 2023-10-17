Высказывания Вайкуле о советских памятниках довели до проверки полицией и налоговой
SHOT: Полиция и налоговая начали проверять певицу Лайму Вайкуле
Полиция и налоговая начали проверку певицы Лаймы Вайкуле. До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину и потребовал привлечь артистку к ответственности по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает SHOT.
Общественник обратился в СК из-за высказывания Вайкуле о том, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности. По её мнению, поэтому их нужно сносить. Певица рассказала, что не понимает людей, которые преклоняют голову перед мемориалами, ведь это просто памятники, а не места захоронения. Вайкуле также указала, что Россия "приватизировала День Победы и русский язык". Теперь обращение передано из прокуратуры в налоговую и УВД по Западному административному округу Москвы.
Ранее Лайф рассказывал о том, что компания российского историка моды Александра Васильева оказалась должна почти 1,2 миллиона рублей налогов из-за недоплаченных в Пенсионный фонд отчислений. Компания историка — ООО "Лилии Александра Васильева" — занимается продажей книг, украшений и созданием коллабораций с брендами из мира искусства.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / laima_vaikule_official