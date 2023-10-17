Высказывания Вайкуле о советских памятниках довели до проверки полицией и налоговой

Полиция и налоговая начали проверку певицы Лаймы Вайкуле. До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину и потребовал привлечь артистку к ответственности по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает SHOT .

Общественник обратился в СК из-за высказывания Вайкуле о том, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности. По её мнению, поэтому их нужно сносить. Певица рассказала, что не понимает людей, которые преклоняют голову перед мемориалами, ведь это просто памятники, а не места захоронения. Вайкуле также указала, что Россия "приватизировала День Победы и русский язык". Теперь обращение передано из прокуратуры в налоговую и УВД по Западному административному округу Москвы.