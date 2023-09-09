Генпрокуратура проверит бизнес Вайкуле в России

Генпрокуратура РФ проверит российский бизнес певицы Лаймы Вайкуле на предмет сокрытия доходов и ухода от уплаты налогов. Как сообщает Mash , с соответствующей просьбой в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По информации телеграм-канала, в августе 2022 года латвийская компания артистки Laimalukss Latvia, занимающаяся салонами красоты и продажей косметики и прочих аксессуаров, передала свою долю участия в ООО "Лайма-Люкс Рус" основному учредителю и участнику — Ширазу Мамедову. Бенефициаром при этом по-прежнему осталась Вайкуле. Так, средняя годовая выручка российского юрлица составляла 300–400 миллионов рублей, при этом чистая прибыль показывалась в количестве всего нескольких тысяч рублей в течение ряда лет. В связи с этим общественник Бородин считает, что во всей этой ситуации может быть уход от налогов и сокрытие подлинных доходов.