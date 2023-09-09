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9 сентября, 14:22

Генпрокуратура проверит бизнес Вайкуле в России

Mash: Российский бизнес Вайкуле проверят на сокрытие доходов и уход от налогов

Генпрокуратура РФ проверит российский бизнес певицы Лаймы Вайкуле на предмет сокрытия доходов и ухода от уплаты налогов. Как сообщает Mash, с соответствующей просьбой в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По информации телеграм-канала, в августе 2022 года латвийская компания артистки Laimalukss Latvia, занимающаяся салонами красоты и продажей косметики и прочих аксессуаров, передала свою долю участия в ООО "Лайма-Люкс Рус" основному учредителю и участнику — Ширазу Мамедову. Бенефициаром при этом по-прежнему осталась Вайкуле. Так, средняя годовая выручка российского юрлица составляла 300–400 миллионов рублей, при этом чистая прибыль показывалась в количестве всего нескольких тысяч рублей в течение ряда лет. В связи с этим общественник Бородин считает, что во всей этой ситуации может быть уход от налогов и сокрытие подлинных доходов.

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Ранее Лайф писал, что общественник Бородин призвал отменить концерт Ани Лорак в подмосковном "Крокусе", который запланирован на 27 сентября. По его мнению, певицу следует тщательно проверить из-за ситуации с донатами ВСУ, поскольку до сих пор не ясна её позиция насчёт спецоперации.

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ТАСС / Михаил Александров

Наталья Исакова
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