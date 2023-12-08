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8 декабря, 16:28

Подмосковный закладчик удивил силовиков необычным именем, но в паспорте всё так и написано

SHOT: В Мытищах задержали 24-летнего закладчика по имени Китай

<p>24-летний закладчик по имени Китай Антонович Яблоков. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/60264" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

24-летний закладчик по имени Китай Антонович Яблоков. Обложка © Telegram / SHOT

В подмосковных Мытищах сотрудники наркоконтроля задержали 24-летнего закладчика с необычным именем Китай. Как сообщает SHOT, силовики сначала не поверили парню, но, проверив его документы, поняли, что это правда.

Как уточняет телеграм-канал, злоумышленника взяли в районе улицы Трудовой со свёртком с наркотиками. По дороге в отдел полиции он нервно, но упорно представлялся Китаем Яблоковым. Позже правоохранители выяснили, что перед ними действительно Китай Антонович Яблоков — уроженец города Запорожье. Теперь парню грозит срок.

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Никита Осипов
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