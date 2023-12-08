Подмосковный закладчик удивил силовиков необычным именем, но в паспорте всё так и написано
SHOT: В Мытищах задержали 24-летнего закладчика по имени Китай
24-летний закладчик по имени Китай Антонович Яблоков. Обложка © Telegram / SHOT
В подмосковных Мытищах сотрудники наркоконтроля задержали 24-летнего закладчика с необычным именем Китай. Как сообщает SHOT, силовики сначала не поверили парню, но, проверив его документы, поняли, что это правда.
Как уточняет телеграм-канал, злоумышленника взяли в районе улицы Трудовой со свёртком с наркотиками. По дороге в отдел полиции он нервно, но упорно представлялся Китаем Яблоковым. Позже правоохранители выяснили, что перед ними действительно Китай Антонович Яблоков — уроженец города Запорожье. Теперь парню грозит срок.
Ранее Лайф писал, что Христолюб Божий из Воронежа попал под уголовное дело из-за реабилитации нацизма. 40-летний блогер выкладывал на "Ютубе" ролики, в которых критиковал и оскорблял всех, кто попадётся под руку: российских руководителей, участников специальной военной операции, приезжих и иноверцев.