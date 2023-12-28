Четверть центнера наркотиков нашли гаишники в багажнике машины на Урале

В Чувашии нашли более 26 кг мефедрона и амфетамина в багажнике, остановленной на трассе "тойоты". Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, наркогруз вёз 35-летний мужчина из Нижнего Тагила Свердловской области. Чёрную "камри" остановили в Комсомольском муниципальном округе Чувашии на трассе М12. Сотрудники ГИБДД решили заглянуть в багажник и обнаружили там целый схрон: 15 пакетов и 65 свёртков с различными порошками. Всего 26 с лишним килограммов мефедрона и 68 граммов амфетамина.