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28 декабря, 16:37

Четверть центнера наркотиков нашли гаишники в багажнике машины на Урале

SHOT: В Чувашии сотрудники ГИБДД нашли более 26 кг наркотиков в багажнике машины

В Чувашии нашли более 26 кг мефедрона и амфетамина в багажнике, остановленной на трассе "тойоты". Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, наркогруз вёз 35-летний мужчина из Нижнего Тагила Свердловской области. Чёрную "камри" остановили в Комсомольском муниципальном округе Чувашии на трассе М12. Сотрудники ГИБДД решили заглянуть в багажник и обнаружили там целый схрон: 15 пакетов и 65 свёртков с различными порошками. Всего 26 с лишним килограммов мефедрона и 68 граммов амфетамина.

Водителя задержали. Он оказался ранее судимым за мошенничество и превышение должностных полномочий жителем Нижнего Тагила. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Мужчине грозит до 12 лет колонии.

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Обложка ©

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Никита Никонов
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