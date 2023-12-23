Перевозившим 673 кг кокаина наркокурьером оказалась 20-летняя студентка медколледжа

Наркокурьером, который пытался вылететь из Москвы с 673 килограммами латиноамериканского кокаина, оказалась 20-летняя студентка Воронежского медицинского колледжа.

Силовики изъяли в Москве крупную партию кокаина на 2,5 миллиарда рублей. Видео © ФСБ РФ

Родные Аники, именно так зовут драгдилера, обратились к правозащитникам, чтобы узнать, какой срок ей грозит. Как выяснилось, девушка живёт в Воронеже, учится в медицинском колледже. Она замужем, есть годовалый ребёнок. Родственники задержанной рассказали, что она из благополучной семьи, во время академа работала администратором в ресторане, сообщается на сайте MK.ru.

5 декабря девушка сказала родственникам, что её знакомая из Латинской Америки предложила за деньги отвезти в Москву документы. Уже 7 декабря студентка перестала выходить на связь, потом стало известно о её задержании. Ей грозит статья за покушение на контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Вину девушка не признаёт.