"Полуголую" школьницу с передозировкой наркотиков нашли в сугробе в Петербурге

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга прохожий нашёл в сугробе 16-летнюю девушку без верхней одежды. Как сообщает 78.ru, мужчина вызвал девятикласснице скорую, школьницу в состоянии средней тяжести доставили в реанимацию.

Медики выяснили, что у подростка передозировка наркотиков. Информацию об этом врачи передали правоохранителям. Известно, что школьницу воспитывает только мать, с отцом дочери она в разводе. Девятиклассница живёт рядом с тем местом, где её нашли в сугробе.