"Полуголую" школьницу с передозировкой наркотиков нашли в сугробе в Петербурге
В Петербурге прохожий нашёл в сугробе отравившуюся наркотиками 16-летнюю девушку
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга прохожий нашёл в сугробе 16-летнюю девушку без верхней одежды. Как сообщает 78.ru, мужчина вызвал девятикласснице скорую, школьницу в состоянии средней тяжести доставили в реанимацию.
Медики выяснили, что у подростка передозировка наркотиков. Информацию об этом врачи передали правоохранителям. Известно, что школьницу воспитывает только мать, с отцом дочери она в разводе. Девятиклассница живёт рядом с тем местом, где её нашли в сугробе.
Ранее Лайф писал, что в Москве двое 16-летних школьников прогуляли уроки, чтобы попробовать наркотики. В итоге они были госпитализированы с сильнейшим отравлением.
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