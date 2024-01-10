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10 января, 09:24

"Полуголую" школьницу с передозировкой наркотиков нашли в сугробе в Петербурге

В Петербурге прохожий нашёл в сугробе отравившуюся наркотиками 16-летнюю девушку

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга прохожий нашёл в сугробе 16-летнюю девушку без верхней одежды. Как сообщает 78.ru, мужчина вызвал девятикласснице скорую, школьницу в состоянии средней тяжести доставили в реанимацию.

Медики выяснили, что у подростка передозировка наркотиков. Информацию об этом врачи передали правоохранителям. Известно, что школьницу воспитывает только мать, с отцом дочери она в разводе. Девятиклассница живёт рядом с тем местом, где её нашли в сугробе.

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Ранее Лайф писал, что в Москве двое 16-летних школьников прогуляли уроки, чтобы попробовать наркотики. В итоге они были госпитализированы с сильнейшим отравлением.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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