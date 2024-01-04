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4 января, 08:07

Наркоторговца нашли мёртвым на съёмной квартире в Петербурге посреди свёртков с товаром

В Петербурге торговец наркотиками умер от передозировки, попробовав свой товар

Погибший 38-летний Роман. Обложка © t.me / SHOT

Погибший 38-летний Роман. Обложка © t.me / SHOT

В Петербурге торговец наркотиками умер от передозировки, когда пробовал свой товар на вкус. По информации SHOT, тело нашëл хозяин квартиры на Московском проспекте, у которого мужчина снимал жильё.

38-летний Роман не заплатил аренду вовремя и перестал брать трубку, поэтому владелец решил приехать и лично с ним встретиться. Однако внутри перед ним предстала жуткая картина: квартиросъёмщик лежал посреди подозрительных свёртков, сердце у него уже не билось. Само же жильё фактически стало складом с наркотиками. Мужчина вызвал на место полицию.

Тело отправили на медэкспертизу. В ходе обыска в квартире нашли более 200 пакетов с разными наркотическими веществами: каннабисом, амфетамином, а также неизвестными разноцветными таблетками и белым порошком. Всë это тоже отправлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее сообщалось, что в Москве с наркотиками задержан 20-летний украинец Вандам Янов. Полицейские остановили подозрительного молодого человека, так как он нервно шагал по улице, а при виде сотрудников даже попытался перейти на другую сторону.

Андрей Бражников
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