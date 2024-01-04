Наркоторговца нашли мёртвым на съёмной квартире в Петербурге посреди свёртков с товаром

В Петербурге торговец наркотиками умер от передозировки, когда пробовал свой товар на вкус. По информации SHOT, тело нашëл хозяин квартиры на Московском проспекте, у которого мужчина снимал жильё.

38-летний Роман не заплатил аренду вовремя и перестал брать трубку, поэтому владелец решил приехать и лично с ним встретиться. Однако внутри перед ним предстала жуткая картина: квартиросъёмщик лежал посреди подозрительных свёртков, сердце у него уже не билось. Само же жильё фактически стало складом с наркотиками. Мужчина вызвал на место полицию.

Тело отправили на медэкспертизу. В ходе обыска в квартире нашли более 200 пакетов с разными наркотическими веществами: каннабисом, амфетамином, а также неизвестными разноцветными таблетками и белым порошком. Всë это тоже отправлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.