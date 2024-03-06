Life.ru узнал, почему попытка продать амфетамин через Ozon изначально была обречена на провал

Стали известны подробности громкой истории с обнаружением коробки с наркотиками в сортировочном центре Ozon в Санкт-Петербурге. По данным SHOT, на самом деле попытки продать нелегальные товары через маркетплейс обречены на провал: служба безопасности пресекла продажу амфетамина, выполняя будничный контроль качества. Заметив порошок, её сотрудники провели экспресс-тест, который дал положительный результат на наркотические вещества. Все данные о поставщике тут же были переданы в полицию.

Допрос подозреваемой в наркоторговле через маркетплейс. Видео © МВД

Через пару дней силовики задержали продавца — ею оказалась молодая жительница Петербурга. На допросе она заявила, что ранее торговала наркотиками через Даркнет и, не очень хорошо подумав, решила использовать Ozon как новый канал сбыта. Теперь ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. В пакетиках, изъятых из сортировочного пункта, было 209 граммов амфетамина.

Обыски в квартире жительницы Петербурга, которая пыталась продать наркотики через Ozon. Фото © МВД