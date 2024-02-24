Крупную партию наркотиков накрыли в петербургском Ozon

В сортировочном центре Ozon в Санкт-Петербурге обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщает SHOT.

Вчера днём сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой на склад Ozon на Софийской улице в Колпинском районе. В ходе обыска были изъяты две коробки, содержащие несколько десятков пакетиков с веществом бежевого цвета, их отправили на экспертизу.

Выяснилось, что это амфетамин общим весом почти 209 граммов. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также выясняется, кому принадлежат изъятые коробки.

Между тем в пресс-службе компании рассказали "Газете.ru", что товар, в котором были найдены запретные вещества, в продажу не поступал. По словам представителей, он даже не был принят на склад. Там также добавили, что сотрудничают со следствием и готовы предоставить всю необходимую информацию.