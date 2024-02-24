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24 февраля, 13:13

Крупную партию наркотиков накрыли в петербургском Ozon

Около 200 г амфетамина обнаружили в сортировочном центре Ozon в Петербурге

В сортировочном центре Ozon в Санкт-Петербурге обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщает SHOT.

Вчера днём сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой на склад Ozon на Софийской улице в Колпинском районе. В ходе обыска были изъяты две коробки, содержащие несколько десятков пакетиков с веществом бежевого цвета, их отправили на экспертизу.

Выяснилось, что это амфетамин общим весом почти 209 граммов. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также выясняется, кому принадлежат изъятые коробки.

Между тем в пресс-службе компании рассказали "Газете.ru", что товар, в котором были найдены запретные вещества, в продажу не поступал. По словам представителей, он даже не был принят на склад. Там также добавили, что сотрудничают со следствием и готовы предоставить всю необходимую информацию.

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А ранее Life.ru сообщал, что в сгоревшем доме в подмосковной деревне Лошатовка обнаружили 65,8 килограмма порошка, канистры, лотки и колбы с почти 600 литрами жидкости. Было возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Сейчас полиция разыскивает хозяина сгоревшего дома.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Александра Мышляева
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