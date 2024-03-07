В Москве бесследно пропала девушка с татуировкой "Якудза" на груди

В Москве при загадочных обстоятельствах пропала 20-летняя девушка по имени Олеся. Три дня назад она вышла с работы, после чего её больше никто не видел, сообщает SHOT.

Как стало известно телеграм-каналу, 4 марта сотрудница "Ленты" на Варшавском шоссе буднично закончила смену и ушла с работы. Она позвонила своему молодому человеку и предупредила, что приедет в квартиру в Котельниках, которую они вместе снимают, вечером. Однако там она так и не появилась, а её номер вскоре стал недоступен. Парень забил тревогу, после чего начались поиски его подруги.

В последний раз около 22:30 Олеся была замечена на камерах у дома своей подруги на Волжском бульваре в Кузьминках. Зацепки о её дальнейшем местонахождении отсутствуют. Где находится её подруга, также неизвестно. Из примет у Олеси есть две татуировки: слова "Якудза" на груди и "Ангел" на шее.