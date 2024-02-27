В лесу под Екатеринбургом обнаружили мёртвым 21-летнего парня, которого искали с осени

Молодой человек пропал в районе Уралмаш. Перед уходом из дома он сказал маме, что пошёл забрать заказ из пункта выдачи. Никита взял с собой телефон, банковскую карту и паспорт, но домой так и не вернулся. Тогда на границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы волонтёры объявили сбор группы для поиска. Никиту искали в лесу. По информации источника E1.ru, тело Никиты обнаружили в лесу в Верхней Пышме. Со слов его бывшей девушки, в день исчезновения он отправил ей сообщение, что хочет покончить c собой.