В лесу под Екатеринбургом обнаружили мёртвым 21-летнего парня, которого искали с осени
Ura.ru: В Екатеринбурге нашли мёртвым 21-летнего парня, пропавшего осенью
Никита Лебедь. Обложка © VK / Личная страница Никиты Лебедя
Пропавшего в конце октября 2023 года в Екатеринбурге 21-летнего Никиту Лебедя нашли мёртвым. Информацию о его гибели сообщила руководитель поискового отряда "Прорыв" Наталия Лис. Она отметила, что причина смерти ей неизвестна.
"Найден, погиб", — сказала Лис в беседе с Ura.ru.
Молодой человек пропал в районе Уралмаш. Перед уходом из дома он сказал маме, что пошёл забрать заказ из пункта выдачи. Никита взял с собой телефон, банковскую карту и паспорт, но домой так и не вернулся. Тогда на границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы волонтёры объявили сбор группы для поиска. Никиту искали в лесу. По информации источника E1.ru, тело Никиты обнаружили в лесу в Верхней Пышме. Со слов его бывшей девушки, в день исчезновения он отправил ей сообщение, что хочет покончить c собой.
В СУ СК РФ Свердловской области сообщили, что проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти молодого человека.
"Криминала в ситуации в настоящее время не усматривается", — сообщили в полиции Екатеринбурга.
Ранее в Псковской области нашли тело 11-летней девочки, которая пропала вечером 1 января в деревне Полоное Порховского района. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти школьницы.