Нашли в яме и почти без одежды: Вскрылись страшные подробности убийства 11-летней школьницы под Псковом
SHOT: Убитая под Псковом 11-летняя девочка была найдена в яме почти без одежды
Убитая в Псковской области 11-летняя школьница была найдена закопанной в яме, она была почти без одежды. Об этом пишет SHOT.
Работа следователей на месте обнаружения тела 11-летней девочки в Псковской области. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Псковской области
Следствие прорабатывает версию, что девочку мог изнасиловать и убить кто-то из жителей её родной деревни Полоное Порховского района.
Напомним, 11-летняя школьница из псковской деревни Полоное пропала в Новый год. На протяжении почти двух месяцев ребёнка искали силовики, спасатели и волонтёры. А 22 февраля была найдена куртка школьницы со следами ДНК мужчины. Эксперты взяли образцы слюны у жителей деревни, чтобы сравнить с найденным материалом. Об обнаружении тела девочки стало известно 25 февраля. Ход дела контролирует председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Telegram / СУ СУ РФ по Псковской области