Нашли в яме и почти без одежды: Вскрылись страшные подробности убийства 11-летней школьницы под Псковом

Убитая в Псковской области 11-летняя школьница была найдена закопанной в яме, она была почти без одежды. Об этом пишет SHOT.

Работа следователей на месте обнаружения тела 11-летней девочки в Псковской области. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Псковской области

Следствие прорабатывает версию, что девочку мог изнасиловать и убить кто-то из жителей её родной деревни Полоное Порховского района.