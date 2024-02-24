Женщина бросила авто и бесследно исчезла, не доехав до работы в Красноуфимске В Свердловской области два дня ищут женщину, которая пропала по дороге на работу 24 февраля, 16:35 Пропавшая жительница Красноуфимска. Обложка © VK / Надежда Никулина

В Красноуфимске 57-летняя женщина уехала на машине на работу, но до точки так и не добралась, бесследно исчезнув по дороге. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза алерт" Свердловской области.

На Урале ищут пропавшую по дороге на работу женщину. Фото © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Всё произошло 22 февраля. Автомобиль Надежды Никулиной обнаружили на следующий день, однако следов женщины нигде не было. Как рассказали поисковики, у неё благополучная семья: есть дети и муж. При этом никаких конфликтов между ними в последнее время не происходило.

Известно, что в день исчезновения Никулина была одета в светло-зелёную куртку и тёмные штаны, на ногах — берцы, а на голове — серая шапка.

Ранее сообщалось, что в Псковской области продолжаются поиски 11-летней школьницы, которая пропала вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района. На берегу местной реки была найдена её куртка со следами ДНК мужчины.

Авторы Татьяна Миссуми