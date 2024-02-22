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Под Псковом второй месяц ищут школьницу, куртку которой нашли на берегу реки

В Псковской области обнаружили куртку пропавшей школьницы со следами ДНК мужчины

22 февраля, 15:42
Маргарита Антипова. Обложка © t.me / СУ СК РФ по Псковской области

Маргарита Антипова. Обложка © t.me / СУ СК РФ по Псковской области

В Псковской области продолжаются поиски 11-летней школьницы, которая пропала вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района. Об этом пишет региональное управление СКР.

Следователи, разыскивающие девочку под Псковом. Фото © t.me / СУ СК РФ по Псковской области

Следователи, разыскивающие девочку под Псковом. Фото © t.me / СУ СК РФ по Псковской области

Куртка пропавшей Маргариты Антиповой была найдена возле местной реки Полонки. По данным местных СМИ, на ней обнаружены следы мужской ДНК. Эксперты уже взяли образцы слюны у всех жителей деревни, чтобы сравнить с найденным материалом.

Также рассматривалась версия, что школьница могла утонуть. Однако поиски на реке не увенчались успехом. По мнению местных жителей, одежду мог подбросить преступник, чтобы запутать следствие и навязать версию о том, что ребёнок якобы провалился под лёд.

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Держали взаперти и били: Белорус приехал на заработки, но провёл в рабстве на Урале почти год

Ранее сообщалось, что на горе Аксу в Киргизии нашли тело российского альпиниста Евгения Глазунова, который пропал при восхождении на вершину в Лейлекском районе Баткенской области. Он начал восхождение 12 февраля, а спустя четыре дня из-за непогоды развернулся, однако во время спуска связь с ним исчезла.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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