Под Псковом второй месяц ищут школьницу, куртку которой нашли на берегу реки В Псковской области обнаружили куртку пропавшей школьницы со следами ДНК мужчины 22 февраля, 15:42 Маргарита Антипова. Обложка © t.me / СУ СК РФ по Псковской области

В Псковской области продолжаются поиски 11-летней школьницы, которая пропала вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района. Об этом пишет региональное управление СКР.

Следователи, разыскивающие девочку под Псковом. Фото © t.me / СУ СК РФ по Псковской области

Куртка пропавшей Маргариты Антиповой была найдена возле местной реки Полонки. По данным местных СМИ, на ней обнаружены следы мужской ДНК. Эксперты уже взяли образцы слюны у всех жителей деревни, чтобы сравнить с найденным материалом.

Также рассматривалась версия, что школьница могла утонуть. Однако поиски на реке не увенчались успехом. По мнению местных жителей, одежду мог подбросить преступник, чтобы запутать следствие и навязать версию о том, что ребёнок якобы провалился под лёд.

Ранее сообщалось, что на горе Аксу в Киргизии нашли тело российского альпиниста Евгения Глазунова, который пропал при восхождении на вершину в Лейлекском районе Баткенской области. Он начал восхождение 12 февраля, а спустя четыре дня из-за непогоды развернулся, однако во время спуска связь с ним исчезла.

Авторы Татьяна Миссуми