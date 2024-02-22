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22 февраля, 13:59

Держали взаперти и били: Белорус приехал на заработки, но провёл в рабстве на Урале почти год

В Свердловской области освободили белоруса, который провёл в рабстве 10 месяцев

Последствия жестокого обращения. Обложка © t.me / Движение "Альтернатива"

Последствия жестокого обращения. Обложка © t.me / Движение "Альтернатива"

В Свердловской области освободили гражданина Белоруссии, который провёл в рабстве почти год. Ему на помощь пришли активисты волонтёрской организации "Альтернатива".

Как рассказали в организации, Вадим сам вышел на волонтёров. Он рассказал, что по приглашению шурина приехал на заработки в Россию в мае 2023 года. По договорённости он должен был работать на пилораме за 25 тысяч рублей в месяц, однако на деле всё получилось иначе. По приезде у мужчины отобрали все документы и заставили его ухаживать за коровами и хозяйством. При этом за десять месяцев тяжёлой работы ему не заплатили ни рубля. А когда Вадим потерял корову, его даже жестоко избили.

При этом в разговоре "работодатель" изложил иную версию произошедшего, попытавшись себя обелить. Он заявил, что часть обещанной зарплаты перечислял бывшей жене Вадима в счёт алиментов, а остальное ушло на продукты и необходимые вещи, поэтому "работник" ещё и остался должником. Кроме того, по его словам, насильно мужчину там никто не держал.

"Сейчас Вадим в полной безопасности и в ближайшее время сможет вернуться домой, где обязательно напишет заявление в полицию. Что же касается самой фермы и оставшихся там работников, мы очень надеемся, что сотрудники правоохранительных органов заинтересуются данным местом!" — говорится в сообщении волонтёров.

В Ставропольском крае из рабства освободили мужчину, которого купил пенсионер
В Ставропольском крае из рабства освободили мужчину, которого купил пенсионер

Ранее Life.ru рассказывал историю из Волгограда, где жительница пропала почти на месяц. Когда женщину нашли, она заявила, что всё это время была в рабстве. По словам женщины, почти три недели её удерживал в доме похититель по имени Евгений, который якобы заставлял работать на полях.

Николь Вербер
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