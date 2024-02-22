Держали взаперти и били: Белорус приехал на заработки, но провёл в рабстве на Урале почти год

В Свердловской области освободили гражданина Белоруссии, который провёл в рабстве почти год. Ему на помощь пришли активисты волонтёрской организации "Альтернатива".

Как рассказали в организации, Вадим сам вышел на волонтёров. Он рассказал, что по приглашению шурина приехал на заработки в Россию в мае 2023 года. По договорённости он должен был работать на пилораме за 25 тысяч рублей в месяц, однако на деле всё получилось иначе. По приезде у мужчины отобрали все документы и заставили его ухаживать за коровами и хозяйством. При этом за десять месяцев тяжёлой работы ему не заплатили ни рубля. А когда Вадим потерял корову, его даже жестоко избили.

При этом в разговоре "работодатель" изложил иную версию произошедшего, попытавшись себя обелить. Он заявил, что часть обещанной зарплаты перечислял бывшей жене Вадима в счёт алиментов, а остальное ушло на продукты и необходимые вещи, поэтому "работник" ещё и остался должником. Кроме того, по его словам, насильно мужчину там никто не держал.

"Сейчас Вадим в полной безопасности и в ближайшее время сможет вернуться домой, где обязательно напишет заявление в полицию. Что же касается самой фермы и оставшихся там работников, мы очень надеемся, что сотрудники правоохранительных органов заинтересуются данным местом!" — говорится в сообщении волонтёров.