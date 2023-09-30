В Ставропольском крае из рабства освободили мужчину, которого купил пенсионер

В Ставропольском крае освободили из рабства 29-летнего мужчину, которого похитили и продали за 12 тысяч рублей для работ на участке. Об этом сообщает SHOT. Известно, что "раба" купил себе 71-летний пенсионер Василий.

Пожилой мужчина из Михайловска нашёл себе помощника Армена. Он попросил его найти людей, которые будут выполнять различные дела на его участке в СНТ. Вскоре Акопян нашёл крепкого мужчину из Ярославля, который работал на ферме и приехал по делам в Ставрополь. Он подкараулил его на улице и силой затащил в машину, а после привёз на дачу пенсионера.

Армен помогал пенсионеру из Ставропольского края взять в рабство человека. Фото © Telegram / SHOT

В итоге он продал похищенного мужчину за 12 тысяч рублей. Кроме него ранее Василий покупал себе 43-летнего мужчину и 48-летнюю женщину за восемь тысяч рублей, а также пытался заплатить 15 тысяч за 54-летнего мужчину. Однако эту сделку сорвали правоохранители. Пенсионер сейчас находится под домашним арестом. Задержаны также Армен и другой помощник Василия — по имени Иван. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми организованной группой.