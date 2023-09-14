Насиловали за деньги: В Индонезии орангутанга несколько лет держали в секс-рабстве

В Индонезии из секс-рабства спасли самку орангутанга, которую извращенцы и зоофилы насиловали в течение нескольких лет. Об этом сообщает издание The Mirror.

По данным газеты, обезьяну по кличке Пони держали на цепи, били и предоставляли мужчинам для сексуальных услуг за деньги. Местные зоозащитники уже не раз пытались вызволить бедное животное, но хозяин не хотел лишаться своего источника дохода. Освободить её удалось лишь после вмешательства полиции и военных.

Неравнодушные люди доставили Пони в центр реабилитации, она была полностью обессилена, не могла самостоятельно есть, а при приближении сотрудников мужского пола начинала сильно нервничать. К счастью, сейчас орангутангу уже лучше. Специалисты перевели самку в вольер с другими животными и продолжают наблюдать за её состоянием.