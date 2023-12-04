Мать двоих детей из Волгограда искали 20 дней. Женщина уверяет, что была в рабстве, но ей не верят

В Волгоградской области более 20 дней искали пропавшую в начале ноября 28-летнюю мать двоих детей. Недавно женщину по имени Наталья Задорожнева нашли — и, к счастью, живой. Она позвонила супругу из полиции и рассказала, что почти три недели её удерживал в доме похититель по имени Евгений, который якобы заставлял её работать на полях.

"Я хотела подработать на полях, а в итоге он меня только на подработку и выпускал. У него там в доме была ещё одна женщина с ребёнком. После того как я вырвалась и убежала, они там всё так же остались. Я говорила об этом в полиции, но мне сказали, что лучше не писать никаких заявлений, иначе потом меня по комитетам затаскают", — приводит слова Задорожневой V1.ru.

Женщина уточнила, что тот злополучный дом находится на юге Волгограда. Мать двоих детей рассказала, что сбежала и на улице в тот же день её нашли правоохранители. Примечательно, что это уже не первая пропажа Задорожневой, ориентировки на неё появлялись в 2018-м и 2019 годах. Как отметила женщина, тогда её тоже находили у мужчин, однако, по её словам это была "другая история". Причастные к поискам считают, что версию Задорожневой о насильном удержании надо воспринимать критически, так как, вероятно, она могла быть у мужчины добровольно.