В Псковской области нашли мёртвой 11-летнюю девочку, пропавшую в Новый год

В Псковской области нашли тело 11-летней девочки, которая пропала вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

"Совместным патрулём сотрудников правоохранительных органов и волонтёров в окрестностях населённого пункта (деревня Полоное. — Прим. Лайфа), где проживал ребёнок, обнаружено её тело", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Уже назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти школьницы. По поручению главы СК Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.