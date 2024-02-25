В Псковской области нашли мёртвой 11-летнюю девочку, пропавшую в Новый год
Девочка, найденная мёртвой в Псковской области. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Псковской области
В Псковской области нашли тело 11-летней девочки, которая пропала вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
"Совместным патрулём сотрудников правоохранительных органов и волонтёров в окрестностях населённого пункта (деревня Полоное. — Прим. Лайфа), где проживал ребёнок, обнаружено её тело", — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Уже назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти школьницы. По поручению главы СК Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.
Напомним, поисками ребёнка почти два месяца занимались следователи, полицейские, волонтёры, а также спасатели МЧС России. В частности, водолазы ежедневно исследовали дно местной реки Полонки. На днях, 22 февраля, была найдена куртка пропавшей школьницы со следами ДНК мужчины. Эксперты уже взяли образцы слюны у всех жителей деревни, чтобы сравнить с найденным материалом.