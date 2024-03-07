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Криминал

17-летняя девушка пропала без вести в Тверской области

В Тверской области пропала 17-летняя девушка, которая ушла из дома 5 марта

7 марта, 08:31
Ксения Нуралиева. Обложка © t.me / СУ СК РФ по Тверской области

Ксения Нуралиева. Обложка © t.me / СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области полиция вторые сутки ищет 17-летнюю Ксению Нуралиеву, которая ушла из дома и не вернулась. По факту её исчезновения проводится проверка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту безвестного отсутствия Нуралиевой Ксении Ашуралиевны 2007 года рождения, которая 5 марта текущего года ушла из дома, расположенного в посёлке городского типа Новозавидовский, и до настоящего времени данные о её местонахождении отсутствуют", — говорится в тексте.

Любую информацию о местонахождении пропавшей девушки просят сообщить в Следственное управление Следственного комитета РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

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Ранее сообщалось, что пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли живой в Подмосковье. Девочка сменила причёску и передвигалась по улицам в чёрной медицинской маске. Причины её побега выясняются.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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